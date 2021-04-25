النصر يعلن إصابة مختار علي بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر قبل قليل عن إصابة نجمه مختار علي بـ فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة نادي الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا غدًا الاثنين.

أثبتت المسحة الطبية التي أُُجريت لبعثة #العالمي اليوم تعرض نجم #النصر والمنتخب الأولمبي مختار علي لڤايروس كورونا. تمنياتنا له و للمصابين سابقًا بالشفاء العاجل 🙏💛 pic.twitter.com/5u4CUxfLux — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 25, 2021

وذكر الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” أن المسحة الطبية أثبتت إصابة علي بـ فيروس كورونا، وذلك بعد أن جاءت النتيجة إيجابية عقب إجراء المسحة على أفراد بعثة العالمي اليوم الأحد.

مختار علي سادس لاعب نصراوي يُصاب بـ كورونا

ويُعد علي سادس لاعب بالفريق الكروي الأول بـ النصر يُصاب بفيروس كورونا بعد كل من فراس البريكان، عبدالرحمن العبيد، الحارس برادلي جونز، أسامة الخلف، عبدالعزيز العلاوي.

4 مصابين في الجهاز الفني

وسبق أن أُصيب 4 أفراد من الجهاز الفني وهم محمود منان مترجم الفريق وعبدالله القشعمي أخصائي العلاج الطبيهي وإدريس علي مسؤول عهدة وبغدان من العيادة الطبية.

يذكر أن مختار علي انضم لنادي النصر في عام 2019 قادمًا من نادي فيتسيه أرنيهم الهولندي، كما سبق له وأن لعب مع نادي تشيلسي الإنجليزي لفترة قصيرة في عام 2017.

وكان النصر فاز على نادي فولاد الإيراني في الجولة الـ4 بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل مواجهة نادي الوحدات الأردني غدًا.

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