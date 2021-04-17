النعوش تتراكم في مقابر روما

المواطن - متابعة

نظم متعهدو دفن الموتى “الحانوتية” بمدينة روما الإيطالية، احتجاجًا الجمعة على تراكم النعوش في مقابر المدينة، وقالوا: إن السلطات فشلت في التعامل مع زيادة ضخمة في وفيات كورونا.

اكتظاظ:

وقال مديرو الجنازات: إن أكثر من ألفي جثة تم تخزينها في محرقة الجثث الوحيدة في روما، التي يمكنها التعامل مع نحو 50 جثة يوميًّا، فيما كانت غرف الدفن في مقابر أخرى مكتظة بانتظار دفن الجثث أو تشييع الجنازات.

وأضافوا أن “بعض الجثث لا تزال مخزنة منذ بداية العام”.

وقال جيوفاني كاجولي رئيس اتحاد عمال الجنازات الإيطالي: “نُبلغ كل عدة أيام بأن المقابر اكتظت عن آخرها ولا يوجد أي غرف إضافية لاستقبال الموتى”.

وضع غير مسبوق:

وكانت الشركة التابعة لمجلس المدينة والمسؤولة عن عمليات الدفن والمقابر بروما قد أقرت في بيان هذا الأسبوع أنها تواجه وضعًا لم يسبق له مثيل، وتعمل حاليًّا على إنشاء 60 ألف غرفة دفن جديدة بالمدينة.

وقالت الشركة: إنها “تبذل قصارى جهدها للتعامل مع زيادة مطردة في أعداد الوفيات”.

وأضافت أن “المدينة سجلت 4763 وفاة إضافية خلال الفترة ما بين أكتوبر 2020 ومارس 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 و2020 مع استمرار اتجاه الصعود في إبريل”.

وسجلت إيطاليا 116 ألف وفاة ناجمة عن الفيروس حتى اللحظة معظمها في شمال البلاد، لكن الفيروس حصد أرواح عدد أكبر من الضحايا في وسط وجنوب إيطاليا في الشهور الأخيرة.

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