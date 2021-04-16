النفط يكسر حاجز الـ 67 دولارًا للبرميل

المواطن- متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتحقق ربحًا أسبوعيًا يصل إلى 7% مدعومًا بتحسن الطلب على الخام وتعافي الاقتصاد في الصين والولايات المتحدة، مما بدّد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بـ كوفيد -19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 67.24 دولار للبرميل، عقب أن زادت 36 سنتًا أمس الخميس.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا، أو ما يعادل 0.4% إلى 63.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 31 سنتًا أمس الخميس.

نمو صافي واردات الصين من النفط الخام

وقالت وحدة تابعة لمجموعة النفط والغاز الكبرى شركة البترول الوطنية الصينية إنه من المتوقع نمو صافي واردات الصين من النفط الخام في 2021 بواقع 3.4% في العام الجاري، مقارنة مع 2020 إلى نحو 11.2 مليون برميل يوميًا.

قفزة قياسية في النمو الاقتصادي الصيني

وأعلنت الصين عن قفزة قياسية بواقع 18.3% في النمو الاقتصادي في الربع الأول من تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، بيد أن وتيرة النمو من المتوقع أن تسجل اعتدالًا في وقت لاحق من العام.

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