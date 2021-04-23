النيابة العامة: الابتزاز من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن كافة سلوكيات جرائم الابتزاز تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بحسب ما نصّت عليه الأنظمة.

سلوكيات جرائم الابتزاز

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “إن كافة سلوكيات جرائم الابتزاز، المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختيارًا، كالتهديد أو الإكراه المعنوي، حظرها النظام.

التهديد أو الإكراه المعنوي

وأضافت النيابة العامة أنه يندرج تحت جرائم الابتزاز، ما اقترن منها بجريمة معلوماتية عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة للحصول على مكاسب مادية أو معنوية.

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