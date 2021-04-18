النيران الصديقة تمنح الفوز لـ ميلان ضد جنوى

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ميلان ضد جنوى ظهر اليوم الأحد بالجولة الـ31 من الدوري الإيطالي، بفوز ميلان بثنائية مقابل هدف.

أحداث مباراة ميلان ضد جنوى

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي ميلان أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب آنتي ريبيتش بالدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول.

وخلال المباراة، واصل فريق جنوى ضغطه ومحاولاته، من أجل إحراز هدف التعادل حتى تمكن اللاعب ماتيا ديسترو من إحراز هدف التعادل لفريق جنوى بالدقيقة الـ37.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ميلان ضد جنوى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، أحرز جيانلوكا سكاماكا لاعب جنوى، هدف التقدم لـ ميلان بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ69.

ميلان يفلت بفوز ثمين

ونجح فريق ميلان في الإفلات بفوز ثمين، حيث كان جنوى قريبًا في أكثر من مناسبة لإحراز هدف التعادل في شباك جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الروسونيري.

وبعد نهاية المباراة، يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 66 نقطة في المركز الثاني وبفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي إنتر ميلان، أما فريق جنوى فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

وبعد مباراة ميلان ضد جنوى سيلعب إنتر ميلان مساء اليوم الأحد في الدوري الإيطالي ضد نابولي في قمة الجولة الـ31 حيث تُقام المباراة على ملعب ” دييغو أرماندو مارادونا” معقل فريق نابولي جنوب إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

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