الهجمات الإلكترونية أكبر تحدٍ للبشرية خلال الـ 20 عامًا القادمة

المواطن- متابعة

في حين أن الكثير من تركيز العالم ينصب الآن على تهديد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحجم الهائل لتأثيره خلال العام الماضي، إلا أن العالم البريطاني البارز، مارتن ريس، لفت إلى أن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تشكل التحدي الأكبر للبشرية في السنوات العشرين المقبلة.

وشارك الفلكي البريطاني، نظريته هذه خلال حديث مع عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي فريدريك لامب، بجامعة إلينوي وعضو هيئة تدريس أساسي في برنامج الحد من التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، وفقًا لتقارير EarthSky.

الهجمات الإلكترونية من بين أكبر التحديات

وكان هذان العالمان الرائدان ضمن المتحدثين في الاجتماع الافتراضي للجمعية الفيزيائية الأمريكية، وهي منظمة تأسست عام 1899 لتعزيز المعرفة بالفيزياء، وعند مناقشة العقبات التي تواجه البشرية في المستقبل، أثار ريس فكرة أن الهجمات الإلكترونية من بين أكبر التحديات نظرا لسهولة إطلاقها.

وقال ريس: ما يخيفني حقًا هو أنه من الممكن صنع سلاح بيولوجي أو التسبب في هجوم إلكتروني باستخدام الحد الأدنى من المعدات، والمعدات الأساسية متاحة للعديد من الأشخاص، وأرى أن التحدي الأكبر في العشرين عامًا القادمة هو ضمان عدم حدوث هذا.

الحرب الإلكترونية تضاهي الحرب البيولوجية خطورة

ووافق لامب على أنه لكي يستمر البشر على الأرض في الحرب الإلكترونية في المستقبل البعيد، يجب أن يأخذوا الأمر في الاعتبار جنبًا إلى جنب مع الحرب البيولوجية والكوارث العالمية الأخرى.

وأضاف: إذا أردنا جميعًا، ضمان ترك كوكبنا في حالة أفضل للأجيال القادمة، فنحن بحاجة إلى تعزيز النشر الحكيم للتكنولوجيات الجديدة مع تقليل مخاطر الأوبئة والتهديدات الإلكترونية وغيرها من المخاطر العالمية والكوارث.

شارك الخبر







شارك الخبر