Sony تخطط لتغيير مشهد الألعاب الإلكترونية

المواطن- متابعة

قال موقع Game Rant إن شركة Sony تتطلع إلى تغيير مشهد الألعاب الإلكترونية من خلال منصة بث جديدة، حيث تعمل الشركة على تطوير براءة اختراع جديدة، ستمنحها القدرة على تغيير مشهد الرياضات الإلكترونية.

Sony تغير مشهد الألعاب الاحترافي

ويأتي ذلك في الوقت الذي تبث فيه معظم الرياضات الإلكترونية على منصات مثل تويتش أو يوتيوب جايمنغ، وتتطلع Sony إلى تغيير مشهد الألعاب الاحترافي، من خلال براءة اختراع جديدة، تسعى إلى تعزيز تجربة المشاهدين غير القادرين على حضور الأحداث المباشرة.

وأشار التقرير إلى أنه ربما يشعر المشاهدون الذين يتابعون رياضة إلكترونية للمرة الأولى بالملل ويغادرون البث قبل أن رؤية شيء يلفت انتباههم، لكن Sony تسعى من خلال براءة الاختراع الجديدة إلى تزويد المشاهدين بالقدرة على التحكم في وجهة نظرهم باستخدام أوامر مختلفة.

تحسين تجربة المشاهدة عن بُعد

وقد تساعد هذه الميزة على تحسين تجربة المشاهدة عن بُعد بشكل كبير، حيث لن يسمح فقط للمشاهدين بالتركيز على الفريق أو اللاعب الذي يفضلونه، بل سيتم منحهم دورًا معينًا يتم لعبه في المباراة أو اللعبة التي يهتمون بها أكثر.

شارك الخبر







شارك الخبر