الهلال يجد بديل جوميز

المواطن - محمد سمعه

تبحث إدارة الهلال عن تجديد دماء الفريق الكروي الأول بدءًا من الموسم المقبل، وذلك لتلبية طموحات وأحلام الجماهير الزرقاء.

ورغم أن جوميز بدأ يستعيد مستواه حاليًا مع الزعيم، وعقده مستمر مع الفريق حتى عام 2022، لكن إدارة الأزرق تُفكر في الاستغناء عنه بعد نهاية الموسم الحالي.

رديف يخطف أنظار الهلاليين

وعلى غرار رغبة الأهلاويين في رؤية اللاعب الشاب هيثم عسيري مهاجمًا للفريق الكروي الأول، طالب الهلاليون برؤية المهاجم الشاب عبدالله رديف.

اللاعب الشاب يُقدم مستويات مبهرة مع الزعيم في درجة الشباب حيث سجل 24 هدفًا في الموسم الماضي في مسابقات الشباب، كما أن رديف أحرز 22 هدفًا في بطولة الدوري بالموسم الحالي.

وبعد إحراز رديف لـ 46 هدفًا في أقل من موسمين، تفكر إدارة فهد بن نافل جديًا في تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2021-2022.

لماذا جوميز الأقرب للرحيل ؟

وسيكون جوميز الأقرب للرحيل عن الهلال بسبب وصوله لـ سن الـ35 وتعرضه لانتقادات قوية من قبل جمهور الزعيم بسبب إهداره للفرص وهبوط مستواه خلال مباريات الموسم الحالي.

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