الهلال يحتفي بـ شبابه

المواطن - محمد سمعه

احتفى نادي الهلال بلاعبيه الشباب، وذلك بعد الفوز ببطولة الدوري السعودي للشباب موسم 2020/ 2021 يوم الجمعة الماضية.

الهلال يُتوج بـ دوري الشباب أمام هجر:

وكان الزعيم فاز على هجر بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر المسابقة، حيث سجل ثنائية الأزرق كل من محمد الخيبري وعبدالله رديف.

وبعد نهاية الدوري، يحتل أزرق العاصمة المركز الأول برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطة عن النادي الأهلي، الذي احتل المركز الثاني.

أما ناديا القادسية والنصر، فاحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 59 نقطة، أما نادي الاتفاق فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 58 نقطة.

أرقام الأزرق في الدوري:

وحقق الأزرق خلال 30 جولة 19 فوزًا و5 مباريات تعادل فيها وخسر 6 مباريات، كما سجل أزرق العاصمة 70 هدفًا، وسكن مرماه 34 هدفًا.

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