شباب الهلال أبطال الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تُوج فريق الهلال بـ بطولة الدوري السعودي لـ الشباب موسم 2020/ 2021، وذلك بعد الفوز أمس الجمعة على فريق هجر بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر المسابقة.

الهلال يهزم هجر ويُتوج بـ الدوري:

وسجل ثنائية الأزرق كل من محمد الخيبري وعبدالله رديف.

وبعد نهاية الدوري، يحتل أزرق العاصمة المركز الأول برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطة عن النادي الأهلي، الذي احتل المركز الثاني.

أما ناديا القادسية والنصر، فاحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 59 نقطة، أما نادي الاتفاق فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 58 نقطة.

أرقام الأزرق طوال 30 جولة:

وحقق الأزرق خلال 30 جولة 19 فوزًا و 5 مباريات تعادل فيها وخسر 6 مباريات كما، سجل أزرق العاصمة 70 هدفًا، وسكن مرماه 34 هدفًا.

وشهدت مباريات أمس الجمعة، فوز النصر على الأهلي بثلاثية لهدف، وفوز الاتفاق على الاتحاد بهدف دون رد، وفوز الوحدة على التعاون بهدف دون رد، أما الفيصلي ففاز على الفتح بهدف دون رد، وتعادل أبها مع الشباب بهدف لكل فريق، وتعادل أحد مع الطائي، وفاز الفيحاء على القادسية بهدف دون رد.

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