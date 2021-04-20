الهلال يفتح صفحة استقلال دوشنبه

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي.

الهلال يبدأ الاستعداد:

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، مرانًا استرجاعيًّا بمقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا على الملعب الرئيسي في النادي تركز على الجوانب الفنية.

وتخلل مران بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم تدريبات تكتيكية متنوعة ومناورة على جزء من مساحة الملعب، وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

الزعيم يتجاوز شباب الأهلي:

ولعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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