الهلال يكسب شباب الأهلي بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بتحقيق الزعيم لفوز هام بهدفين دون رد.

الهلال ضد شباب الأهلي:

وبدأت مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، ونجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 14 دقيقة فقط.

واستغل غوميز كرة عرضية مميزة من زميله محمد البريك، ليقابلها بلمسة مباشرة ويهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، ليمنح الهلال أفضلية خلال أحداث الشوط الأول.

ونجح البيروفي أندريه كاريلو في تعزيز تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، وأحرز الهدف الثاني في شباك شباب الأهلي دبي الإماراتي عند الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليمنح الزعيم أفضلية كبيرة.

واستمرت محاولات الزعيم لتسجيل هدف جديد، وسط دفاع قوي من الفريق الإماراتي، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي بتقدم الأزرق بثنائية نظيفة.

الزعيم يواصل تفوقه:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم السيطرة على اللعب، وأهدروا أكثر من فرصة، وسط دفاع من الفريق الإماراتي، لتنتهي مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي بفوز الأزرق بهدفين نظيفين.

ورفع الزعيم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي عند نقطة واحدة.

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