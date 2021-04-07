الوحدة يستهدف التألق آسيويًا

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ضد نظيره القوة الجوية العراقي اليوم، أملًا في مواصلة مشواره بمنافسات دوري أبطال آسيا 2021.

الوحدة ضد القوة الجوية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة ضد القوة الجوية العراقي، عند الساعة 8:45 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتأهل الفريق الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم أندية، الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني، والتي سيستضيفها نادي الشارقة.

فرسان مكة يبحثون عن التألق

وتحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير، اليوم الثلاثاء، عن فرسان مكة، قائلًا: “يأمل الوحدة في تسجيل حضوره للمرة الأولى في دور المجموعات، ليصبح تاسع الأندية السعودية التي تشارك في هذه المرحلة، وذلك بعدما كان حصل على المركز الرابع في الدوري السعودي الموسم الماضي”.

وتابع: “ويواصل الوحدة الارتقاء بمستواه في السنوات الأخيرة، بعدما صعد إلى دوري المحترفين في موسم 2018-2019، وحصل على المركز السابع، قبل أن يقدم مستوى مميزًا في الموسم الماضي ليحصل على المركز الرابع بعد انتصارات على الاتحاد والأهلي والنصر”.

وواصل الاتحاد الآسيوي تقريره قائلًا: “ولكن الوحدة يعاني محليًا خلال الموسم الحالي، حيث تعرض لست خسائر على التوالي، الأمر الذي تسبب بإقالة مدربه الأردني محمود الحديد ليحل مكانه جورجيوس دونيس المدرب السابق لنادي الهلال”.

وأضاف: “ورغم أن فرسان مكة لم يسبق له المشاركة في دوري أبطال آسيا إلا أنه يمتلك عددًا من اللاعبين أصحاب الخبرة على المستوى القاري مثل عبدالله الحافظ المدافع السابق في الهلال، ووليد باخشوين لاعب الوسط السابق في الأهلي، كما أنه مدربه الجديد دونيس قاد الهلال لبلوغ قبل نهائي البطولة عام 2015”.

ويبرز في صفوف الفريق المهاجم يوسف نياكاتي الذي سجل 16 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، وهو سجل هذا الموسم 11 هدفًا لغاية الآن. كما يبرز أيضًا الحارس عبدالله العويشر الذي نجح في الانضمام لتشكيلة منتخب السعودية.

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