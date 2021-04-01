الوحدة يكشف حقيقة المؤامرة !

المواطن - محمد سمعه

رد نادي الوحدة على المزاعم التي قالت بأن سبب إلغاء وديته مع نادي الاتحاد يعود لوجود ما سُمي بـ مؤامرة على العميد، قبل مواجهة الهلال.

وكان الإعلامي علاء سعيد أشار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أمس الأربعاء، إلى أن العميد تلقى اعتذارًا من الوحدة عن خوض المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، على أن يواصل العميد تدريباته.

سبب اعتذار الوحدة عن الودية:

وأوضـح توفيق تونسي الـمشرف العـام على فـريق كـرة القـدم بفرسان مكة أن اعـتذارهم عـن المـباراة ضد العميد، كان بقرار فني من المدرب اليوناني جورجيوس دونيس وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضاف تونسي ، أن علاقة الوحدة، بنادي الاتحاد قوية، مشيرًا إلى أن العلاقات والتعامل بين مسؤولي الناديين، طيبة.

وكانت مجموعة من جماهير الاتحاد، انتقدت قرار المدرب دونيس بإلغاء الودية بين الوحدة والاتحاد، قائلين بأنه فعل ذلك كونه كان مدرب سابق لنادي الهلال.

يذكر أن الاتحاد سيواجه الهلال في مباراة نارية، يوم 9 إبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب الفريقين دوريًّا:

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل حاليًّا، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، بعد التعادل مع الرائد، بينما يتواجد فرسان مكة بالمركز الـ14 قبل انطلاق منافسات الجولة الـ25.

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