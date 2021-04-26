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الوزير الراجحي: سنواصل دعم وتمكين الجمعيات المتخصصة بحفظ النعمة
تقوم بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة

الوزير الراجحي: سنواصل دعم وتمكين الجمعيات المتخصصة بحفظ النعمة

2021/04/26
الساعة 2:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الوزير الراجحي: سنواصل دعم وتمكين الجمعيات المتخصصة بحفظ النعمة
المواطن - الرياض

أكد المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواصلة دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة.

لقاء مع القيادات: 

وقال الوزير الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدتُ اليوم بلقاء قيادات الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة، الذين يقومون بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة؛ فشكرًا لهم على هذه الجهود، وسنواصل العمل على دعمهم وتمكينهم وتحفيز أعمالهم.

وتابع: كما أدعو الجميع للاطلاع على الخدمات التي يقدمونها، فالنعم تدوم بالشكر.


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