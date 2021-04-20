الولايات المتحدة تدرج 80% من دول العالم ضمن قائمة عدم السفر

المواطن-متابعة

أدرجت وزارة الخارجية في الولايات المتحدة 80% من دول العالم ضمن قائمة عدم السفر، مشيرة إلى ما وصفته بـ مخاطر لم يسبق لها مثيل على المسافرين بسبب جائحة كوفيد-19.

المستوى الرابع: لا تسافر

وأدرجت الوزارة 34 دولة جديدة من أصل 200 دولة تحت تصنيف: لا تسافر، ومنها: تشاد وكوسوفو وكينيا والبرازيل والأرجنتين وهايتي وموزامبيق وروسيا وتنزانيا.

وقالت وزارة الخارجية إن هذا التحديث الجديد سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الدول المدرجة على‭ ‬‬المستوى الرابع: لا تسافر،‬‬ لتشمل ما يقرب من 80% من البلدان في جميع أنحاء العالم، ويعني ذلك إضافة ما يقرب من 130 دولة لقائمة عدم السفر.

وتم بالفعل منع معظم الأمريكيين من السفر إلى مناطق كثيرة في أوروبا بسبب قيود كوفيد-19، كما فرضت واشنطن حظرا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين تواجدوا مؤخرا في معظم أنحاء أوروبا والصين والبرازيل وإيران وجنوب أفريقيا.

ولم يحدد البيت الأبيض إطارا زمنيا للموعد الذي قد يخفف فيه تلك القيود، بحسب وكالة رويترز.

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

ويُذكر أن عدد حالات الإصابة بكوفيد- 19 في الولايات المتحدة وصل إلى 32,475,043 حالة، لتكون بذلك الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد الإصابات، وتوفي 581,542 شخصًا بينما تعافى 25,043,463 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، وصلت عدد الحالات إلى 142,752,807 حالات، وتوفي 3,044,558 شخصًا بينما تعافى 121,518,340 شخصًا.

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