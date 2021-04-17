الوليد بن بدر يهدد بسحب الثقة عن لجنة الانضباط في كورة روتانا

المواطن - الرياض

حظيت حلقة الأمير الوليد بن بدر عضو الشرف الذهبي لنادي النصر في برنامج “كورة” على روتانا خليجية بمشاهدة كبيرة عبر التلفزيون ومتابعة عالية خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لتظهر الحلقة ضمن قائمة الترند للأعلى متابعة في المملكة ليلة أمس.

الأندية والمتطلبات المالية

وأكد عضو الشرف الذهبي بالنصر خلال لقائه مع الإعلامي الرياضي تركي العجمة أن جميع الأندية السعودية لديها مطالبات مالية مثل تلك الموجودة في نادي النصر لكن يتم جدولتها إلا أن مطالبات نادي النصر لم يتم جدولتها لأنه تم منع النادي من ذلك، مبينًا أن مخالفة وجود شيك صادر لنادي التعاون بدون مقابل مادي كانت بسبب حرص إدارة النصر السابقة برئاسة الدكتور صفوان السويكت على الحصول على الرخصة الآسيوية، وذكر أن التعاون لم يتقدم بأي شكوى في هذا الشأن.

وقال الأمير الوليد بن بدر لبرنامج «كورة» حول قرار وزارة الرياضة حل مجلس إدارة صفوان السويكت: “إن الوزارة لديها الحق في اتخاذ ما تراه من قرارات، لكن كان عليها التنسيق مع رجالات النصر قبل الإقدام على حل المجلس وتعيين آخر، خاصة في اختيار الشخصية التي تتولى إدارة النادي”، مؤكداً على أن كلمة رجال النصر يجب أن يكون لها وقع لدى إدارة النادي؛ لأن إدارة مسلي آل معمر مستقلة تمامًا ولا تأخذ توجيهات لأن مجلس الإدارة هو الجهة التي تدير المشهد النصراوي رسمياً، لكن هذا لا يمنع أن تأخذ الإدارة برؤية من حولها.

قرارات لجنة الانضباط

وأشار عضو الشرف الذهبي بالنصر خلال لقائه بروتانا خليجية إلى أن القرارات التي أصدرتها مؤخرًا لجنة الانضباط لا تصدر سوى عن رئيس اللجنة، مشددا على أنه سيسعى إلى تكوين تكتل من أجل سحب الثقة عن لجنة الانضباط، وأوضح أنه يحترم عمل رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، لكن هناك أشخاصًا يعملون متنفذين ويدبرون أمورًا قد تسيء له كشخص، وتساءل عن سبب عدم كشف المسحل عن أسماء مستشاريه.

وذكر الأمير الوليد بن بدر أن البعض يحاول شيطنة لاعبي النصر؛ عبدالرزاق حمد الله ونور الدين امرابط وأحمد موسى؛ حتى لا تظهر صورهم في المساجد يوم الجمعة ويكونوا قدوة للنشء، مشيراً إلى أنه كانت هناك مساع لإبعاد عبدالرزاق عن السعودية في حالة إدانته في الأزمة الأخيرة لكن لجنة الانضباط لم تجد شيء ضده، وبين أن المدير التنفيذي للنادي حسين عبدالغني سيأخذ حقه بعد صدور قرار تبرئته من لجنة الانضباط.

شارك الخبر







شارك الخبر