انسحاب أتلتيكو وإنتر من السوبر الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن ناديا أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن انسحابهما من بطولة دوري السوبر الأوروبي رسميًا.

انسحاب أتلتيكو وإنتر رسميًا

وذكر أتلتيكو في بيان رسمي: “قرر مجلس إدارة النادي الذي اجتمع صباح الأربعاء إبلاغ رابطة دوري السوبر الأوروبي والأندية المؤسسة رسميًا بقراره بالانسحاب من المشروع”.

وتابع بيان النادي الإسباني: “اتخذ أتلتيكو مدريد قرارًا يوم الاثنين الماضي بالانضمام إلى هذا المشروع استجابة لظروف لم تعد موجودة اليوم”.

وأضاف: “بالنسبة للنادي، كان من الضروري أن يكون القرار نابعاً من كل أطراف عائلة الروجيبلانكوس، وخاصة جماهيرنا.. وأظهر لاعبو الفريق الأول ومدربهم رضاهم عن قرار النادي، مدركين أن المزايا الرياضية يجب أن تسود على أي معايير أخرى”.

وفي السياق ذاته، أعلن إنتر ميلان الإيطالي هو الآخر، انسحابه من المشاركة، مؤكدًا في بيان رسمي أن النادي لم يعد جزء من المشروع، وأنهم ملتزمون أمام الجماهير بتقديم أفضل تجربة لكرة القدم.

دوري السوبر الأوروبي

وتسعى الأندية الأوروبية بالتعاون مع بعضها البعض لتأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر.

وشهدت الساعات الماضية إعلان الأندية الإنجليزية لانسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي رسميًا، ما دفع المسؤولين للإعلان عن تجميد المشروع حاليًا حتى يتم تشكيله مرة أخرى.

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