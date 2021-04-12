المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن انطلاق بطولة المملكة الإلكترونية، اليوم الاثنين، والتي تضم 6 مجموعات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

تفاصيل بطولة المملكة الإلكترونية:

وتقتصر المشاركة في بطولة المملكة الإلكترونية على الفرق المتواجدة في إستراتيجية دعم الأندية، وهي؛ أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أندية دوري الدرجة الأولى، أندية دوري الدرجة الثانية وأندية دوري الدرجة الثالثة.

وتُقام تصفيات البطولة اليوم وغدًا، على أن تكون نهائيات المسابقة يومي 15 و16 إبريل الجاري، بمشاركة 12 ناديًا، ويُتيح نظام البطولة تسمية لاعب أساسي مع إمكانية إضافة آخر احتياطي، اللعب بنظام لاعب ضد لاعب، وتلعب التصفيات بطور Ultimate team.

مرحلة المجموعات:

وجاءت مجموعات بطولة المملكة الإلكترونية كالتالي؛ المجموعة الأولى، الهلال، جبة، الرياض، مضر، الاتفاق، وج، الشرق، سدير والغزوة، المجموعة الثانية، القادسية، الرائد، الشباب، الوحدة، الأهلي، الروضة، العروبة، البدائع والهدى.

وتضم المجموعة الثالثة؛ الفتح، النصر، الشعلة، العدالة، أحد، الأخدود، الصقور، حراء والانطلاق، وجاءت المجموعة الرابعة كالتالي؛ التقدم، الأنصار، التعاون، كميت، الزلفي، الخليج، الذهب، الخالدي والسروات.

ويتواجد في المجموعة الخامسة؛ الجندل، أبها، نجران، الفيصلي، الفرع، الثقبة، التسامح، طبرجل وسميراء، فيما تضم المجموعة السادسة في بطولة المملكة الإلكترونية كل من؛ الجزيرة، ضمك، السلام، قلوس، الباطن، النهضة، العمران، التهامي والقارة.

شارك الخبر







شارك الخبر