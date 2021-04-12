غوميز الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مستوى مميزًا مع الهلال خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

غوميز يُساهم بـ22 هدفًا

وعلى الرغم من غياب غوميز عن هز الشباك خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال في الجولة الـ25، إلا أنه لا يزال متصدرًا لقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف برصيد 22 هدفًا، حيث أحرز 18 هدفًا وصنع 4 آخرين.

وساهم غوميز بأهدافه المؤثرة في تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثاني.

أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف

ونجح مهاجم نادي الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا في المساهمة بتسجيل 19 هدفًا، حيث أحرز 15 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، فيما ساهم جوليو تفاريرس في إحراز 18 هدفًا مع الفيصلي هذا الموسم، بعدما هز الشباك 14 مرة وصنع 4 آخرين.

وظهر السويدي كارلوس ستراندبيرج بمستوى مميز مع أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث أحرز 15 هدفًا وصنع هدفين، بالتساوي مع نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو.

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