‎الرئيسية
الرياضة
غوميز الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري محمد بن سلمان
بعد نهاية منافسات الجولة الـ25

غوميز الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري محمد بن سلمان

2021/04/12
الساعة 8:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
غوميز الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري محمد بن سلمان احتفال غوميز - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

يُقدم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مستوى مميزًا مع الهلال خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

غوميز يُساهم بـ22 هدفًا

وعلى الرغم من غياب غوميز عن هز الشباك خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال في الجولة الـ25، إلا أنه لا يزال متصدرًا لقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف برصيد 22 هدفًا، حيث أحرز 18 هدفًا وصنع 4 آخرين.

وساهم غوميز بأهدافه المؤثرة في تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثاني.

بافيتيمبي غوميز
المهاجم الفرنسي – المصدر @SPL

أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف

ونجح مهاجم نادي الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا في المساهمة بتسجيل 19 هدفًا، حيث أحرز 15 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، فيما ساهم جوليو تفاريرس في إحراز 18 هدفًا مع الفيصلي هذا الموسم، بعدما هز الشباك 14 مرة وصنع 4 آخرين.

جوانكا
جوانكا يحتفل بالهدف – المصدر spl

وظهر السويدي كارلوس ستراندبيرج بمستوى مميز مع أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث أحرز 15 هدفًا وصنع هدفين، بالتساوي مع نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو.

رومارينيو في دوري محمد بن سلمان
رومارينيو


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :