بالتي هي أحسن مع العيسى طيلة شهر رمضان المبارك

المواطن - متابعة

طيلة شهر رمضان المبارك يطل الشيخ الدكتور عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، عبر برنامج بالتي هي أحسن على قناة mbc مع الإعلامي عبدالوهاب الشهري.

يوميًّا الساعة الرابعة عصرًا:

ويعرض البرنامج الساعة 4 بتوقيت السعودية، ويناقش قضايا متنوعة بطرح سلس لاقى نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

من أكثر البرامج الدينية متابعةً:

وتصدّر برنامج “بالتي هي أحسن: لائحة البرامج الدينية الأكثر متابعةً على المحطات الفضائية في العالم العربي، إذ تميّز بطرح عميق ورصين متناولًا كافة قضاياه بوضوح وشفافية في قالب ومحتوى عصري بعيد عن الطرح التقليدي.

الخطاب الإيجابي:

وقال مقدم البرنامج عبدالوهاب الشهري في تصريحات سابقة: إن البرنامج يحمل رسالة الخطاب الإيجابي الذي يصل للمقصد الشرعي ويؤلف القلوب ويصنع صورة ذهنية إيجابية لدى غير المسلمين عن الدين الإسلامي العظيم، ويقدم هذا الرسالة وفق رؤية رحيبة للدين الإسلامي، تتمثل قيم السماحة والرحمة والرفق.

يناقش بجرأة القضايا المعاصرة:

ويوجه “بالتي هي أحسن” رسائل للمسلمين في كل مكان، ويناقش بجرأة وتجرّد القضايا الإسلامية المعاصرة؛ فيعيد تعريف مصطلح الأقليات والجاليات الإسلامية، ويشرح سبب تصاعد وتعقيد ظاهرة الإسلاموفوبيا وسوء الكفاءة في التصدي لها.

معالجة مشكلات الخطاب الإسلامي:

كما أنه يعالج المشكلات التي اعترت الخطاب الإسلامي، من تطرف وتصنيف وإقصاء، وينصف الإسلام من ظلم المرأة وإعاقة تمكينها، ويُعلي قيم الإيمان والمواطنة، والوعي، والتفاعل الإيجابي مع الآخر والعمل الإنساني، وغيرها الكثير.

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