بايدن: الحكم ضد قاتل جورج فلويد خطوة في صراعنا ضد العنصرية

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن إدانة الشرطي، ديريك تشوفين، قاتل المواطن الأمريكي جورج فلويد يمكن أن يكون خطوة هائلة للأمام في صراع الأمة ضد “العنصرية الممنهجة”.

تغريدة بايدن:

وقال بايدن عبر حسابه على موقع “تويتر”: “هناك الكثير من الإصلاحات المطلوب تطبيقها في منظومتي الشرطة والعدالة الجنائية، وعلى الكونجرس الإسراع بتمرير التشريعات المقترحة في هذا الصدد”.

وأضاف: “أمتنا عانت طويلًا من العنصرية ولكن قيم العدالة والمساواة تنتصر في النهاية”.

اتصال بعائلة فلوريد:

وأجرى الرئيس اتصالًا هاتفيًا بعائلة جورج فلويد في وقت لاحق، وقال نيابة عن نفسه وعن نائبة الرئيس كامالا هاريس: “نحن جميعًا مرتاحون للغاية.”

وأدين شوفين بتهمتي قتل وأخرى بالقتل غير العمد في وفاة فلويد، وهي قضية أثارت انتفاضة وطنية ضد العنصرية العرقية والشرطة في الولايات المتحدة.

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