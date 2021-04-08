بايدن بعد اتصال مع الملك عبدالله الثاني : لست قلقًا على الأردن

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه ليس قلقًا مطلقًا على الوضع في الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى تضامن أمريكا مع كل ما يقوم به العاهل الأردني لحماية أمن واستقرار البلاد.

اتصال الملك عبدالله الثاني وبايدن:

وكان عاهل الأردن قد تلقى اتصالًا هاتفيًّا، الأربعاء، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني ، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

بحث العلاقات الثنائية:

وبحث الرئيس الأمريكي مع العاهل الأردني تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا على أهمية قيادة الملك عبدالله الثاني للأردن بالنسبة لأمريكا، كما أكد على دور الأردن المهم في المنطقة وأهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأربعاء: إنه اتصل بالملك عبدالله ليؤكد له أنه “لديه صديق في أمريكا”، وفي وقت سابق أفاد البيت الأبيض بأن بايدن أكد مجددًا دعم الولايات المتحدة القوي للأردن والملك عبدالله في اتصال هاتفي معه.

شارك الخبر







شارك الخبر