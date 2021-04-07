بديل حمدالله بعد معاقبته

المواطن - محمد سمعه

قدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، مباراة سيئة على المستوى الفني ضد نادي الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، مما دفع المدرب الكرواتي ألين هورفات لمعاقبته بالاستبعاد من مواجهة ضمك المقبلة.

شعار النصر أمام ضمك هو الفوز

وسيكون النصر ضيفًا على ضمك، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بعد غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيفكر المدرب هورفات في تحديد البديل المناسب للاعب المغربي للاعتماد عليه في مواجهة ضمك المهمة للعالمي من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وبالتالي الدخول في المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

سبب استبعاد حمدالله

وكان هورفات قرر استبعاد حمد الله من مباراة ضمك، بسبب المستوى السيئ الذي ظهر عليه اللاعب في مباراة الفيصلي وفقًا لـ “الوطن”.

وبالتالي سيكون أمام هورفات خياران لاختيار البديل المناسب للمهاجم المغربي وهما، فراس البريكان ورائد الغامدي، خاصة أن المدرب الكرواتي لا يُفكر في الاعتماد على اللاعب المغربي خلال ما تبقى من مباريات بالموسم الحالي وذلك بسبب عدم انضباطه.

وكان سعد آل مغني العضو الشرفي السابق بـ النصر، إضافة لمجموعة من النقاد الرياضيين، انتقدوا حمدالله بسبب تصرفاته المثيرة للجدل، التي فعلها ضد وليد الأحمد لاعب الفيصلي بجانب دفعه لكاميرا الناقل للمباراة.

يذكر أن النصر، كان ودع بطولة كأس الملك، لتُصبح الفرصة الوحيدة أمامه، هي المنافسة على الدخول بالمربع الذهبي، في دوري المحترفين.

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