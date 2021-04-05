بديل هورفات في النصر

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب الكرواتي ألين هورفات مدرب نادي النصر، لانتقادات جمة، وذلك بعد خسارة العالمي أمس الأحد من الفيصلي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت بطولة كأس الملك، هي البطولة الوحيدة التي رغب العالميون في الفوز بها، كون الفريق فقد الفرصة في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باحتلاله المركز الخامس حاليًا.

البديل جاهز لدى إدارة النصر

وربما تُفكر إدارة مسلي آل معمر، في توجيه الشكر للمدرب هورفات بعد نهاية الموسم الحالي، والتعاقد مع مدرب بديل له ليُعد الفريق من أجل دوري أبطال آسيا، واستحقاقات الموسم المقبل.

ويدور حاليًا في ذهن إدارة النصر، التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني بدءًا من الموسم المقبل، خاصة أن العالمي سينافس جاره الهلال لضم مدرب ريفر بليت بالفترة المقبلة.

يذكر أن هورفات قاد العالمي للفوز بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي، على حساب نادي الهلال بثلاثية دون رد.

حمدالله يُغضب عشاق العالمي

في سياق آخر، تسبب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في حالة من الغضب لجمهور العالمي، وذلك بعد الخسارة من الفيصلي.

وكان المهاجم المغربي تعرض لانتقادات لاذعة من إعلاميين خاصة بعد التصرف الذي قام به تجاه إحدى كاميرات الناقل الرسمي للمباراة، بالإضافة لتصرف غير رياضي بدر منه تجاه أحد لاعبي الفيصلي في المباراة.

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