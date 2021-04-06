براعم أُحد أبطال الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

نجح فريق أُحد، اليوم الثلاثاء، في التتويج بلقب كأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا “دوري الدرجة الأولى”.

براعم أُحد أبطالًا لدوري الدرجة الأولى

وتمكن فرق أُحد من تحقيق البطولة بعد فوزه على نظيره العدالة بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وفض اللاعب مشاري العوفي اشتباك التعادل السلبي في المباراة النهائية عند الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يُعزز مؤيد جعفر تقدم فريقه، ويهز شباك العدالة بهدف ثانٍ في الدقيقة 84.

وكان أُحد والعدالة قد حسما في وقت سابق صعودهما إلى الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، حيث يتأهل طرفا نهائي بطولة أندية المملكة للبراعم إلى الدوري الممتاز.

تركي السلطان يتوج الفائز

وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تركي السلطان الفريق بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا “دوري الدرجة الأولى”.

ونشر موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي، صورًا من تتويج تركي السلطان للاعبي فريق البراعم، وبدت علامات السعادة على اللاعبين بعد حصد اللقب والتأهل إلى الدوري الممتاز رسميًا.

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