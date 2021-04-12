برنامج إلكتروني يحدد طاقة المسجد النبوي الاستيعابية

المواطن - واس

دشّن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري الخدمة الإلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته.

حالة الإشغال في المسجد النبوي

واطلع الخضيري على البرنامج الإلكتروني الذي يبين الحالة الاستيعابية للمسجد النبوي؛ وذلك للتسهيل على قاصديه معرفة حالة الإشغال قبل قدومهم لأداء الصلوات في المسجد النبوي.

وأكد أن الوكالة تسعى من خلال خطتها الاستثنائية إلى سلامة زوّار المسجد، وتنظيم المصليات، وأن تكون حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد وسطحه وساحاته، وأن تكون الطاقة التشغيلية وفق الخطة المعدة لذلك.

التسهيل والتيسير على الزوّار

وأشاد الخضيري بحرص ودعم ولاة الأمر – حفظهم الله – على التسهيل والتيسير على زوّار المسجد النبوي؛ ليؤدوا عباداتهم بكل راحة واطمئنان, منوهاً بالمتابعة الدائمة من معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .

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