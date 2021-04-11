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حصاد اليوم
بلدي عسير يناقش تحديات وعوائق بلدية السودة

بلدي عسير يناقش تحديات وعوائق بلدية السودة

2021/04/11
الساعة 12:48 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم
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بلدي عسير يناقش تحديات وعوائق بلدية السودة
المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

ضمن الزيارات الدورية التي ينفذها المجلس البلدي لأمانة عسير قام أعضاء المجلس مساء أمس الأول بزيارة بلدية السودة ممثلًا في رئيس المجلس اللواء محمد بن سعيد بريق وعدد من الأعضاء وحضور مندوبي الأمانة ورئيس بلدية السودة، وبحضور رئيس مركز السودة.

بدأ اللقاء باستعراض جدول الأعمال المعد مسبقًا وبحث كافة النقاط المطروحة والتي تتعلق بالخدمات البلدية في المواقع المتاحة.

كما تم بحث التحديات والمصاعب التي تواجه البلدية ومطالب المواطنين واحتياجاتهم والاستعدادات لموسم الصيف لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمصطافين للمنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بلدي عسير يناقش تحديات وعوائق بلدية السودة - المواطن

الجدير بالذكر أنه تم الانتقال إلى المبنى الحكومي الجديد للبلدية والذي يعد من أحدث المباني التي نفذتها أمانة عسير على مستوى المنطقة.

وفي ختام الزيارة تم القيام بجولة على مرافق المبنى وإداراته والذي نال إعجاب الجميع.

بلدي عسير يناقش تحديات وعوائق بلدية السودة - المواطن بلدي عسير يناقش تحديات وعوائق بلدية السودة - المواطن بلدي عسير يناقش تحديات وعوائق بلدية السودة - المواطن


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