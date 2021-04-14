بوتين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المواطن- متابعة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية: أود إبلاغكم أنني قبل دخول هذه القاعدة مباشرة، تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح، آمل أن كل شيء سيكون جيدا، وأكثر من ذلك أنا على قناعة تامة به.

وأعرب بوتين عن أمله في أن تتراجع جائحة كورونا قريبا، لاسيما بفضل حملة التطعيم التي تجريها السلطات الروسية بشكل نشط، علمًا بأنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في 23 مارس، دون الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي تم تطعيمه به.

إصابات كورونا في روسيا

ويُذكر أن عدد مصابين فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، وصل إلى 4,666,209 حالة، لتكون بذلك الدولة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات وتُوفي 104,000 شخص بينما تعافى 4,291,223 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 138,118,636 شخصًا وتُوفي 2,974,850 شخصًا بينما تعافى 111,128,268 شخصًا.

شارك الخبر







شارك الخبر