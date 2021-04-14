تألق الغنام والدوسري يجذب الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على عدد من النجوم الشباب الذين يستحقون المتابعة في دوري أبطال آسيا 2021، وجاء في المقدمة، ثنائي النصر والهلال، خالد الغنام وناصر الدوسري.

نجوم شباب يستحقون المتابعة في آسيا 2021:

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بشأن اللاعب الشاب الذي يتوقع الجمهور تألقه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2021، على أن ينتهي التصويت، مساء الأربعاء، قبل انطلاق مرحلة المجموعات.

ويتنافس مع خالد الغنام وناصر الدوسري كل من؛ إبراهيم بايش “القوة الجوية”، إبراهيم خليل يولدوشيف “باختاكور” ومهدي عبدي قارا “بيرسبوليس”، بالإضافة إلى مهدي قائدي “الاستقلال”.

خالد الغنام يتألق مع النصر:

وتحدث الآسيوي عن نجم العالمي قائلًا: “فرض خالد الغنام البالغ من العمر 20 عامًا حضورًا قويًّا خلال مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا العام الماضي، وكان له دور كبير في بلوغ الفريق للدور قبل النهائي”.

وتابع: “وخلال بطولة العام الماضي سجل خالد هدف وصنع 3 أهداف لزملائه في ثماني مباريات خلال البطولة، وتميز من خلال السرعة والإيقاع العالي في الجناح الأيسر، وقد جاء هدفه بالبطولة أمام السد الذي سيقابلهم من جديد هذا العام”.

وأضاف: “وفي الدوري السعودي هذا العام قام خالد الغنام بأدوار مهمة على الجناحين الأيمن والأيسر، وقد سجل 4 أهداف وصنع هدف، رغم الظروف التي مر بها الفريق في بعض مراحل البطولة”.

ناصر الدوسري يخطف الأنظار:

وعلق الآسيوي على أداء نجم الزعيم قائلًا: “كان لاعب الوسط الشاب ناصر الدوسري ضمن تشكيلة نادي الهلال الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019، حيث كان يشارك كبديل في عدة مباريات، وهو يبلغ الآن من العمر 22 عامًا”.

وأردف: “وخلال العامين الأخيرين فرض الدوسري حضوره بقوة في صفوف الهلال، خاصة مع نجاحه في تعويض غياب القائد سلمان الفرج بسبب الإصابة، وكذلك غياب عبدالله عطيف، وحصل على الاستدعاء للمشاركة مع منتخب السعودية، حيث لعب في المباراة الودية أمام الكويت”.

واختتم الاتحاد الآسيوي تقريره بشأن ناصر الدوسري قائلًا: “ويتطلع اللاعب للتألق في البطولة القارية هذا العام، ليؤكد حضوره مع منتخب السعودية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو”.

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