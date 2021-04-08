تحديث مساعد أمازون الجديد يدعم ميزة التواصل عبر الفيديو

المواطن- متابعة

أعلنت شركة أمازون أن ميزات التواصل عبر الفيديو بواسطة Zoom ستصل لنماذج أخرى من مساعداتها المنزلية الذكية.

تحديث أجهزة Echo Show 10

وأشارت شركة أمازون إلى أنها بصدد جعل أجهزة Echo Show 10 التي تعمل في الولايات المتحدة متوافقة مع برنامج مكالمات الفيديو الشهير، ليتمكن المستخدمون من اعتماد هذه الأجهزة للتواصل مع الأقرباء أو عقد اجتماعات الفيديو لأغراض العمل.

وتبعا لها فإن مستخدمي Echo Show 10 سيكون بإمكانهم الاعتماد على مساعد Alexa الصوتي لإجراء مكالمات عبر تطبيق Zoom، حيث يوجه المستخدم أمرا صوتيا للجهاز بعبارة Alexa, join my Zoom meeting على سبيل المثال.

مساعد أمازون ينافس Facebook Portal

والمميز في استخدام أجهزة Echo Show 10 لإجراء مكالمات الفيديو هو أن كاميراتها مصممة لتعقب حركة المستخدم أثناء تجوله أو حركته داخل المكان الذي يجري فيه المكالمة، ما سيحسن إمكانية التواصل والشرح أثناء المكالمات المخصصة لاجتماعات العمل، وسيجعل هذه الأجهزة منافسة لأجهزة Facebook Portal و Google Nest.

وتسعى العديد من الشركات المطورة للأجهزة الذكية إلى تطوير إمكانيات التواصل عبر الفيديو في أجهزتها، خصوصا مع اعتماد الكثيرين عليها في الفترة الأخيرة للعمل عن بعد أو التواصل.

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