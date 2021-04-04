خلاف بين أمازون ونائب أمريكي على سبب غريب !

المواطن- متابعة

اتهم النائب الأميركي، مارك بوكان، عملاق التجارة الإلكترونية أمازون بإجبار موظفيها على العمل الجاد بشكل مبالغ فيه لدرجة أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الحمامات، وعلى ذلك غرد رئيس المستهلك في الشركة، ديف كلارك، قائلاً: أنتم حقاً لا تصدقون ادعاء التبول في الزجاجات، أليس كذلك؟.

اعتذار الشركة

وبحسب موقع بلومبرغ، فإنه بعد تعرض الشركة لعدة أيام من الانتقادات، أصدرت الشركة منشوراً تعتذر فيه وتقول إن أمازون كانت تشير على وجه التحديد إلى عمال المستودعات، وليس السائقين المتعاقدين الذين يكافحون غالباً للعثور على دورات مياه أثناء تسليم الطرود.

وقالت الشركة في المدونة: كانت التغريدة خاصة، ونحن غير سعداء بها، ونحن مدينون بالاعتذار للنائب بوكان، وأضافت الشركة: أولاً، كانت التغريدة غير صحيحة، حيث لم يفكر رئيس المستهلك في أمازون في العدد الكبير من السائقين لدينا وبدلاً من ذلك ركز بشكل خاطئ فقط على مراكز التسليم فقط.

وبررت الشركة موقفها، قائلة إن سائقي التوصيل في العديد من الشركات يكافحون للعثور على دورات مياه وأن المشكلة تفاقمت خلال الوباء.

أمازون تعد الموظفين بحل الأمر

وتعهدت الشركة في المدونة قائلة: بغض النظر عن حقيقة أن هذا يشمل الصناعة بأكملها، فإننا نرغب في حل المشكلة، نحن لا نعرف حتى الآن كيف، لكننا سنبحث عن حلول.

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