تحذير جديد بشأن WhatsApp

المواطن- متابعة

حذر خبراء أمنيون مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp بشأن مشكلة أمنية تسمح للمهاجمين بإغلاق حسابك عن طريق إلغاء تنشيط التطبيق.

وبحسب موقع Express.co.U البريطاني، فإن الخبير الأمني في مجلة فوربس، لويس ماركيز حذر من إمكانية حظر أي شخص من حسابه في غضون 36 ساعة.

كيف تتم عملية سرقة حساب WhatsApp ؟

ويمكن لأي شخص تثبيت WhatsApp على جهازه وإدخال رقم هاتف محمول خاص بشخص آخر أثناء عملية إنشاء الحساب الأولي.

وإذا قام شخص ما بذلك، فستتلقى الضحية نصوصًا ومكالمات من WhatsApp تعطيها رمزًا مهمًا مكونًا من ستة أرقام، مطلوبًا لإكمال عملية الإعداد.

وما لم يتمكن أحد المتطفلين من إقناع الضحية بإرسال هذا الرمز، فإن احتمالية تمكنه من تخمين ذلك شبه مستحيل، إذًا ما سيحدث هو أن المهاجم سيحاول الدخول عبر هذا الرمز المهم، ويستمر في الفشل، وتكمن المشكلة في أنه بعد عدد من المحاولات الفاشلة، سيتوقف WhatsApp مؤقتًا عن إنشاء هذه الرموز، وفي الوقت نفسه سيعلم التطبيق الضحية أن شخصًا ما يحاول إعداد التطبيق ويفشل، وعلى ذلك سيتم إغلاق الحساب لمدة 12 ساعة.

وبعد انتهاء فترة الـ 12 ساعة هذه، يحتاج المهاجم إلى اتباع الطريقة نفسها مرتين، وخلال هذا الوقت سيقوم بإنشاء عنوان بريد إلكتروني مزيف والاتصال بدعم التطبيق وتقديم رقم هاتف الضحية مدعيًا أن حسابه فُقد أو سُرق ويطلب إلغاء تنشيطه.

ويمكن لـ واتساب بعد ذلك قفل الحساب، دون التحقق من أن الشخص الذي يتصل به عبر البريد الإلكتروني هو الشخص نفسه الذي لديه رقم الهاتف المقدم.

وهنا سيكون صاحب الحساب الأصلي في ورطة كبيرة وقد يتعين عليه محاولة تعقب السارق للتحدث معه شخصيًا.

كيفية تجنب هذه المشكلة ؟

وقال متحدث باسم واتساب إن توفير عنوان بريد إلكتروني مع عملية التحقق المكونة من خطوتين يساعد فريق خدمة العملاء في مساعدة الأشخاص في حالة مواجهة هذه المشكلة.

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