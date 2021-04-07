طريقة جديدة لاختراق الهواتف عبر WhatsApp

المواطن- متابعة

حذّر خبراء الأمن السيبراني من عملية احتيال خادعة يعتمدها المحتالون لاختراق هواتف مستخدمي WhatsApp من خلال رسائل تصلهم من قبل جهات اتصال محفوظة بهواتفهم.

وفسر الخبير التقني والكاتب، ألكسيس كونران، عبر تغريدة على تويتر للجمهور تفاصيل عملية الاحتيال وتحذيرهم.

وشارك لقطة شاشة من هاتف وشارك الصورة مع التسمية التوضيحية قائلًا: هذه عملية احتيال عبر WhatsApp تستمر في جذب الناس، إنها تبدأ بهذه الرسالة النصية التي تصل إلى هاتفك فجأة.

نص رسالة الاحتيال عبر WhatsApp

وأخبر المتابعين أنه بمجرد تلقي هذه الرسالة، ستظهر رسالة واتساب من شخص ما في جهات الاتصال الخاصة به، وسيكون نصها: مرحبًا، آسف لقد أرسلت لك رمزًا مكونًا من 6 أرقام عن طريق رسالة نصية قصيرة عن طريق الخطأ، هل يمكنك نقله إليّ من فضلك؟

وتابع أليكسيس قائلًا: ما حدث بالفعل هو أن حساب صديقك وقع اختراقه، ويحاول المحتالون الآن اختراق جميع جهات الاتصال الخاصة بهم، وأنت واحد منهم، حيث يحاولون إعداد WhatsApp على جهاز جديد برقمك.

وأضاف: يحاول المحتالون الآن إقناعك بإعادة توجيه الرسالة إليهم من خلال التظاهر بأنهم أصدقاء لكم.

ماذا تفعل في هذه الحالة ؟

وأوضح أليكسيس أنه إذا قمت بإرسال الرمز إلى المتسلل الذي يتنكر كواحد من أصدقائك، فسيتم اختراق واتساب الخاص به أيضًا، وقد نصح المستخدمين بتشغيل التحقق بخطوتين على أجهزتهم إذا لم يكن يعمل بالفعل.

وقال أيضًا: اتصل بالصديق الذي أرسل إليك الرسالة لإعلامه بأنه تعرض للخداع، ولكن عن طريق الاتصال به هاتفيًا أو إرسال رسائل نصية، وليس عبر واتساب.

وهذا يعني أن صديقك يمكنه تسجيل الخروج من واتساب وتشغيل التحقق بخطوتين، والذي سيغلق المحتالين، بحسب موقع The Sun البريطاني.

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