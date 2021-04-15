تدشين المركز الثاني للقاح كورونا في جامعة الإمام

المواطن - واس

دشَن معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري, ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، مساء اليوم, المركز الثاني لتطعيم لقاح كورونا “كوفيد – 19” تحت إشراف كلية الطب والخدمات الطبية، بصالة المعارض في مبنى المؤتمرات بالجامعة.

جهود الجامعة:

ويأتي هذا التدشين الثاني لمركز اللقاحات في الجامعة ليؤكد على ما تبذله الجامعة في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها الاجتماعية في المشاركة الوطنية لتحصين المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا “كوفيد – 19″، كما يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ودعماً للخطة الوطنية للقاح التي تنفذها الوزارة.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور طارق العسبلي أن المركز سيُقدم ما يقارب 6000 جرعة في اليوم الواحد، كما أنه يحتوي على عدد من العيادات المتخصصة لتقديم اللقاح، وعيادة للطوارئ وقاعات للاستقبال والاستراحات بعد أخذ الجرعات، وذلك لضمان سير رحلة التطعيم بدءاً من التسجيل وحتى تلقي الجرعة ومغادرة المركز، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

من جانبه أوضح المشرف العام على الشؤون الفنية المهندس شافي القحطاني أن المركز يعد المناسبة الأولى التي تحتضنها صالة المعارض الجديدة المنشأة كتوسعة في مبنى المؤتمرات، مشيراً إلى أن الصالة تتسع إلى 120 ورشة عرض فردية، وتستوعب ما يقارب 600 زائر، بالإضافة إلى 11 قاعة مساندة لصالة المعارض الرئيسة وعدد من المكاتب للخدمات اللوجستية والوحدات المساندة .

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