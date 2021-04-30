تراجع إيرادات السياحة في تركيا بنسبة 40%

المواطن- متابعة

قالت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الجمعة، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت بنسبة 40.2% في الربع الأول من العام الحالي.

ووفقًا للبيانات فقد هبطت إيرادات السياحة خلال تلك الفترة إلى مستوى 2.45 مليار دولار، وفي 2020 كانت هبطت إيرادات السياحة قد هبطت بنسبة 65% إلى 12.059 مليار دولار.

ويأتي الهبوط في ظل قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

السياحة مصدر أساسي للعملة الصعبة

وتعول أنقرة على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.

وكشفت بيانات من وزارة السياحة التركية أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد انخفض 61.93% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، ليبلغ 833 ألفًا و991 زائرًا.

فيروس كورونا في تركيا

ويُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا وصلت إلى 4,788,700 حالة لتكون بذلك الدولة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتوفى 39,737 شخصًا بينما تعافى 4,255,714 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، وصل عدد حالات الإصابة إلى 151,239,815 حالة وتوفي 3,182,090 شخصًا بينما تعافى 128,649,853 شخصًا.

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