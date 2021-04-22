المواطن - مروة نبيل

نجح ريال مدريد في خطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على فريق قادش بثلاثية دون رد بالأمس، في انتظار نتائج مباريات اليوم.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

وستحسم مباريات اليوم في الليغا صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يلعب أتلتيكو مدريد مع هويسكا عند الثامنة مساء بتوقيت السعودية، ويواجه ريال سوسيداد نظيره سيلتا فيغو، ويُلاقي غرناطة فريق إيبار عند العاشرة مساء.

وتُختتم مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيره خيتافي عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

ترتيب الدوري الإسباني

وجاء ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ ريال مدريد في الصدارة برصيد 70 نقطة من 32 مباراة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الذي خاض مواجهة أقل، ثم إشبيلية برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة من 30 مباراة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال المركز الخامس برصيد 49 نقطة، بالتساوي مع ريال بيتيس، ثم ريال سوسيداد برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أوساسونا، وحل غرناطة تاسعًا برصيد 39 نقطة.

ويتواجد أتليتك بلباو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 38 نقطة، متساويًا مع سيلتا فيغو وليفانتي، وبفارق نقطتين عن قادش، ثم فالنسيا في المركز الـ14 برصيد 35 نقطة، يليه خيتافي بـ31 نقطة، ثم ديبورتيفو ألافيس بـ30 نقطة.

ويقع بلد الوليد في المركز الـ17 برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن هويسكا وإلتشي، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبار الترتيب رصيد 23 نقطة.

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