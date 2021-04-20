نجم ريال مدريد مطلوب في 3 أندية

المواطن - مروة نبيل

أبدى أكثر من نادٍ رغبته في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، إيسكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إيسكو مطلوب في 3 أندية:

وينتهي عقد إيسكو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي المقبل، ولم يتم فتح باب التفاوض بشأن التجديد حتى الآن، وهو ما يشير إلى تفكير المرينغي في بيعه بالميركاتو الصيفي.

ولفتت صحيفة “صن” البريطانية، إلى أن نادي آرسنال دخل في منافسة قوية مع يوفنتوس، وميلان من أجل الفوز بخدمات إيسكو في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن النادي الإسباني سيوافق على بيع نجمه بما لا يقل عن 20 مليون يورو.

وفقد إيسكو جزءًا كبيرًا من مستواه خلال الموسمين الماضيين؛ وأصبح لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على الرغم من أنه كان أحد اللاعبين المفضلين للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ريال مدريد في الدوري الإسباني:

على الجانب الآخر، تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وسقط في فخ التعادل السلبي ضد خيتافي بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ليهدر فرصة تصدر الترتيب، بجانب احتمالية خسارة الوصافة.

ويحتل المرينغي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 67 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما يقع فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل.

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