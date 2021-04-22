المواطن - محمد سمعه

نجح فريق إنتر ميلان في الاحتفاظ بصدارته لـ ترتيب الدوري الإيطالي، رغم تعادله مع فريق سبيزيا أمس الأربعاء بالجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وأُقيمت 7 مباريات أمس بالجولة الـ32 من الدوري الإيطالي، حيث خسر ميلان أمام ساسولو بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل تورينو مع فريق بولونيا بهدف لكل فريق، وفاز يوفنتوس على بارما بثلاثية لهدف، أما كالياري ففاز على أودينيزي بهدف دون مقابل.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات الأربعاء:

وتعادل جنوى مع فريق بينيفينتو بنتيجة هدفين لكل فريق أما سامبدوريا ففاز على فريق كروتوني بهدف دون رد، أما نادي إنتر ميلان فتعادل مع سبيزيا بهدف لكل فريق.

ويحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، يليه نادي ميلان ثانيًا برصيد 66 نقطة، أما نادي يوفنتوس فيتواجد ثالثًا برصيد 65 نقطة، أما نادي أتالانتا فيحتل المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

أما نادي نابولي فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 60 نقطة، ويليه نادي لاتسيو سادسًا برصيد 58 نقطة.

أما روما فيتواجد بالمركز السابع برصيد 54 نقطة، ونادي ساسولو ثامنًا برصيد 49 نقطة.

ويتواجد نادي سامبدوريا في المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، ثم فريق هيلاس فيرونا عاشرًا.

كالياري وبارما وكروتوني يصارعون:

وتحتل أندية بولونيا وأودينيزي وفيورنتينا وجنوى وسبيزيا وتورينو وبينيفينتو المراكز الـ11 والـ12 والـ13 والـ14 والـ15 والـ16 والـ17 على الترتيب.

أما أندية كالياري وبارما وكروتوني فتحتل آخر 3 مراكز في الدوري الإيطالي وهم الـ18 والـ19 والـ20 على الترتيب.

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