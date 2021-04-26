ترقب بث مقابلة خاصة مع محمد بن سلمان غدًا

المواطن - الرياض

أعلن الحساب الرسمي لـ رؤية 2030 على موقع تويتر، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيجري يوم غد الثلاثاء مقابلة خاصةً بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق الرؤية.

موعد لقاء ولي العهد:

وأوضح حساب رؤية 2030 أن المقابلة ستُبث في تمام الساعة الـ11 مساء يوم غد الثلاثاء على التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.

إنجازات استثنائية:

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت- بعون الله وفضله- تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

ورفع ولي العهد شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.

كما عبر الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية، حيث تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيدًا بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية. مؤكدًا سموه أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

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