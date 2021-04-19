تركيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بـ318 حالة

المواطن - متابعة

سجلت تركيا، الأحد، أعلى عدد يومي لوفيات كوفيد-19 منذ بداية الجائحة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وأعلنت السلطات عن 318 حالة وفاة خلال 24 ساعة؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 35926 حالة وفاة.

55802 إصابة جديدة:

كما أبلغت وزارة الصحة عن 55802 إصابة مؤكدة جديدة؛ مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بـ كورونا في تركيا إلى 4.3 ملايين إصابة.

كما أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة الأحد تسجيل مقاطعة كاناكالي (شمال غرب البلاد) أعلى معدل إصابات، حيث بلغت 962.98 حالة لكل 100 ألف شخص.

ووفقًا لإحصاء وكالة “رويترز”، تحتل تركيا المركز الرابع عالميًّا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادًا لمتوسط سبعة أيام.

وشهدت الدولة ارتفاعًا في أعداد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد-19 عقب تخفيف الحكومة القيود المفروضة للسيطرة على الفيروس في بداية مارس الماضي، إثر تراجع معدل الإصابات اليومية الجديدة إلى أقل من 10000.

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