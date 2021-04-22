تسعينية تتعرض لـ الاحتيال عبر الهاتف وتفقد 32 مليون دولار !

المواطن- متابعة

قالت الشرطة في الصين إن امرأة من هونغ كونغ، تم خداعها وسرقة مبلغ بقيمة 32 مليون دولار، من قبل محتالين تظاهروا بأنهم مسؤولون صينيون، في أكبر عملية احتيال هاتفية مسجلة في المدينة.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، قالت الشرطة الصينية إن المحتالين استهدفوا امرأة مسنة تبلغ 90 عاماً، تعيش في قصر في ذا بيك أرقى أحياء مدينة هونغ كونغ.

بداية قصة أكبر عملية احتيال هاتفية في هونغ كونغ

وتعود بداية القصة إلى تلقي السيدة المسنة والتي لم يذكر اسمها، اتصالًا من أشخاص الصيف الماضي تظاهروا بأنهم مسؤولو أمن عام صيني، وزعموا أن هويتها قد استخدمت في قضية جنائية خطيرة.

وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ أنها قيل لها إنها بحاجة إلى تحويل الأموال من حسابها المصرفي إلى الحسابات التي يحتفظ بها فريق التحقيق لحفظها والتدقيق فيها.

وقالت الشرطة إنه بعد عدة أيام وصل شخص إلى منزلها بهاتف محمول مخصص وبطاقة SIM للتواصل مع عملاء الأمن المزيفين الذين أقنعوها بإجراء ما مجموعه 11 تحويلًا مصرفيًا.

وعلى مدى خمسة أشهر، أعطت السيدة المسنة ما مجموعه 250 مليون دولار هونغ كونغ (32 مليون دولار أمريكي) للمحتالين، وهو أكبر مبلغ تم تسجيله حتى الآن بواسطة خدعة هاتفية.

ذكاء العاملة المنزلية كشف الأمر

وكشفت الشرطة أن عملية الاحتيال تم رصدها فقط لأن الخادمة المنزلية للسيدة المسنة اعتقدت أن شيئاً مريباً كان يحدث واتصلت بابنة السيدة المسنة التي توجهت على الفور لإبلاغ الشرطة عن عملية الاحتيال.

وقالت الشرطة إنه بعد التحقيق تم القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بتهمة الاحتيال وأفرج عنه بكفالة.

وتتمتع هونغ كونغ بأحد أعلى تجمعات المليارديرات في العالم، وكثير منهم من كبار السن، مما يجعلهم عرضة للمحتالين.

شارك الخبر







شارك الخبر