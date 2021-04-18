هونغ كونغ ترصد طفرة جديدة لفيروس كورونا

المواطن- متابعة

قالت صحيفة South China Morning Post بأن سلطات هونغ كونغ فرضت حجرًا صحيًا على 80 ساكنًا في منزل واحد لمدة 3 أسابيع، بعد اكتشاف أول حالة لإصابة أحدهم بطفرة N501Y من سلالة كورونا.

وأوضحت السلطات الصحية أن المعلومات المتاحة حتى الآن تفيد بأن طفرة N501Y موجودة في السلالتين البريطانية والجنوب إفريقية على حد سواء، وقد تم العثور على هذه الطفرة، الجمعة الماضية، لدى شاب، 29 عامًا، عاد في 19 مارس الماضي من إحدى الدول العربية، حيث كان يعمل مهندسًا هناك.

سلالة أكثر عدوى

وكتبت الصحيفة أن الحجر الصحفي المفروض على 80 ساكنًا للمنزل يعد من أشد الإجراءات للإشراف على انتشار المرض، موضحة أن هذا الإجراء ضروري للغاية لأن هذه الطفرة من السلالة تعد أكثر عدوى.

فترة حضانة طويلة

وقالت وزيرة صحة هونغ كونغ، سوفيي شين، إن التحقيق في ملابسات إصابة شخص بطفرة N501Y لسلالة فيروس كورونا لا يزال مستمرًا، مضيفة أن المريض لم تكن لديه أي أعراض، فيما كانت نتائج اختباراته التي أجريت أثناء حجره الصحي في الفندق خلال 3 أسابيع، سلبية.

وقالت إن تفسيرها الشخصي وراء ذلك حتى الآن هي السلالة تتميز بفترة حضانة طويلة بشكل غير عادي، لكن سيتم إجراء المزيد من الأبحاث لتفسير الأمر.

إلغاء الرحلات الجوية

وقالت سلطات هونغ كونغ إنه قد تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية لمنع انتشار سلالات فيروس كورونا.

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