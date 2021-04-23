تشاد تشيع إدريس ديبي وسط إجراءات أمنية مشددة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أقيمت الجنازة الرسمية لرئيس تشاد الراحل، إدريس ديبي إيتنو، اليوم الجمعة، في العاصمة نجامينا قبل دفنه في منطقته الأصلية، وبعد التكريم العسكري والخطب المختلفة، ستقام الصلاة في المسجد الكبير في العاصمة حيث ستُقرأ آيات القرآن الكريم بين طبول الحرب في الدولة الإفريقية.

ووصل رؤساء دول مالي وغينيا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نجامينا، عاصمة تشاد؛ لحضور جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي، وذلك على الرغم من تحذيرات المتمردين من عدم حضور القادة الأجانب لأسباب سياسية وأمنية.

وحضر ماكرون، اليوم الجمعة، جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي حيث وصل إلى قاعدة نجامينا العسكرية وواكبت سيارته إلى السفارة الفرنسية مدرعات القوة الفرنسية برخان المناهضة للإرهاب.

Obsèques d'Idriss Déby Itno ( Macron & Félix Tshisekedi) pic.twitter.com/XUWu1ZyxLH — Jean Nkulu (@JeanNkulu8) April 23, 2021

مسار جنازة رئيس تشاد

وبعد صلاة الظهر، سيتم نقل جثة السيد ديبي جوًا إلى أمجراس، وهي قرية صغيرة بجوار مسقط رأسه بيردوبا، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر (621 ميلًا) من العاصمة، وهي تقع بالقرب من الحدود السودانية.

🇹🇩#Chad will bury ruler #IdrissDeby Itno Friday. The funeral is scheduled to take place in the morning, in the capital N'Djamena at La Place de la Nation. 🇫🇷French President Emmanuel #Macron will attend the ceremony along with a dozen other heads of state.@Ellen_TLG reports⤵️ pic.twitter.com/u6N9s71Ilk — FRANCE 24 English (@France24_en) April 23, 2021

لماذا أصر الزعماء على حضر الجنازة رغم التحذيرات ؟

وأصر الزعماء على حضور جنازة الرئيس ديبي اليوم الجمعة؛ لأنه كان لاعبًا رئيسيًا في الإستراتيجية الأمنية في منطقة الساحل وحافظ على استقرار البلاد لمدة 31 عامًا، حيث يُعد أحد أطول الزعماء حكما في إفريقيا.

وقُتل الاثنين الماضي على خط المواجهة ضد مقاتلي جبهة التغيير والوفاق في تشاد وهي جماعة شكلها ضباط منشقون عن الجيش عام 2016، ولقى ديبي حتفه على خطوط القتال شمال البلاد في معارك ضد متمردين قادمين من ليبيا بحسب الجيش التشادي.

وتولى مجلس عسكري بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة بعد وفاته لكنه لا يحظى إلا بدعم جزئي من الجيش وهو أيضًا مدعوم من فرنسا، ويرجح أن سبب زيارة ماكرون هي دعم المجلس العسكري المالي وتعزيز العلاقات معه.

قال الجنرال ديبي، 37 عامًا، إن الجيش سيجري انتخابات ديمقراطية في غضون 18 شهرًا، لكن قادة المعارضة أدانوا استيلاءه على أنه انقلاب وقال جنرال بالجيش إن العديد من الضباط يعارضون الانتقال.

وهي خطة رفضها المتمردون أيضًا بينما حذروا من أنهم سينهون وقفًا وجيزًا لإطلاق النار، وأشارت المصادر إلى أنهم كانوا على بعد حوالي 300 كيلومتر من العاصمة ويمكنهم وفقًا للخبراء الهجوم مرة أخرى.

ويعني الانقسام داخل الجيش والمعارضة عدم استقرار كبير مع تحديات اقتصادية ضخمة حيث بدأ انتقال صعب في تشاد، بحسب وكالة فرانس برس.

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