تشاد تشيع إدريس ديبي وسط إجراءات أمنية مشددة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أقيمت الجنازة الرسمية لرئيس تشاد الراحل، إدريس ديبي إيتنو، اليوم الجمعة، في العاصمة نجامينا قبل دفنه في منطقته الأصلية، وبعد التكريم العسكري والخطب المختلفة، ستقام الصلاة في المسجد الكبير في العاصمة حيث ستُقرأ آيات القرآن الكريم بين طبول الحرب في الدولة الإفريقية.

ووصل رؤساء دول مالي وغينيا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نجامينا، عاصمة تشاد؛ لحضور جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي، وذلك على الرغم من تحذيرات المتمردين من عدم حضور القادة الأجانب لأسباب سياسية وأمنية.

وحضر ماكرون، اليوم الجمعة، جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي حيث وصل إلى قاعدة نجامينا العسكرية وواكبت سيارته إلى السفارة الفرنسية مدرعات القوة الفرنسية برخان المناهضة للإرهاب.

وبعد صلاة الظهر، سيتم نقل جثة السيد ديبي جوًا إلى أمجراس، وهي قرية صغيرة بجوار مسقط رأسه بيردوبا، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر (621 ميلًا) من العاصمة، وهي تقع بالقرب من الحدود السودانية.

🇹🇩#Chad will bury ruler #IdrissDeby Itno Friday. The funeral is scheduled to take place in the morning, in the capital N'Djamena at La Place de la Nation.

🇫🇷French President Emmanuel #Macron will attend the ceremony along with a dozen other heads of state.@Ellen_TLG reports⤵️ pic.twitter.com/u6N9s71Ilk

— FRANCE 24 English (@France24_en) April 23, 2021