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تشاد تشيع إدريس ديبي وسط إجراءات أمنية مشددة
بعد وصول الزعماء والقادة رغم التحذيرات

تشاد تشيع إدريس ديبي وسط إجراءات أمنية مشددة

2021/04/23
الساعة 2:00 مساءً
- ‎فيتقنية ومعلومات, العالم, تقارير, حصاد اليوم
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تشاد تشيع إدريس ديبي وسط إجراءات أمنية مشددة AFP
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أقيمت الجنازة الرسمية لرئيس تشاد الراحل، إدريس ديبي إيتنو، اليوم الجمعة، في العاصمة نجامينا قبل دفنه في منطقته الأصلية، وبعد التكريم العسكري والخطب المختلفة، ستقام الصلاة في المسجد الكبير في العاصمة حيث ستُقرأ آيات القرآن الكريم بين طبول الحرب في الدولة الإفريقية.

ووصل رؤساء دول مالي وغينيا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نجامينا، عاصمة تشاد؛ لحضور جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي، وذلك على الرغم من تحذيرات المتمردين من عدم حضور القادة الأجانب لأسباب سياسية وأمنية.

وحضر ماكرون، اليوم الجمعة، جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي حيث وصل إلى قاعدة نجامينا العسكرية وواكبت سيارته إلى السفارة الفرنسية مدرعات القوة الفرنسية برخان المناهضة للإرهاب.

مسار جنازة رئيس تشاد 

وبعد صلاة الظهر، سيتم نقل جثة السيد ديبي جوًا إلى أمجراس، وهي قرية صغيرة بجوار مسقط رأسه بيردوبا، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر (621 ميلًا) من العاصمة، وهي تقع بالقرب من الحدود السودانية.

لماذا أصر الزعماء على حضر الجنازة رغم التحذيرات ؟

وأصر الزعماء على حضور جنازة الرئيس ديبي اليوم الجمعة؛ لأنه كان لاعبًا رئيسيًا في الإستراتيجية الأمنية في منطقة الساحل وحافظ على استقرار البلاد لمدة 31 عامًا، حيث يُعد أحد أطول الزعماء حكما في إفريقيا.

وقُتل الاثنين الماضي على خط المواجهة ضد مقاتلي جبهة التغيير والوفاق في تشاد وهي جماعة شكلها ضباط منشقون عن الجيش عام 2016، ولقى ديبي حتفه على خطوط القتال شمال البلاد في معارك ضد متمردين قادمين من ليبيا بحسب الجيش التشادي.

وصول الزعماء والقادة إلى تشاد رغم التحذيرات السياسة (3)

وتولى مجلس عسكري بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة بعد وفاته لكنه لا يحظى إلا بدعم جزئي من الجيش وهو أيضًا مدعوم من فرنسا، ويرجح أن سبب زيارة ماكرون هي دعم المجلس العسكري المالي وتعزيز العلاقات معه.

قال الجنرال ديبي، 37 عامًا، إن الجيش سيجري انتخابات ديمقراطية في غضون 18 شهرًا، لكن قادة المعارضة أدانوا استيلاءه على أنه انقلاب وقال جنرال بالجيش إن العديد من الضباط يعارضون الانتقال.

وصول الزعماء والقادة إلى تشاد رغم التحذيرات السياسة (3)

وهي خطة رفضها المتمردون أيضًا بينما حذروا من أنهم سينهون وقفًا وجيزًا لإطلاق النار، وأشارت المصادر إلى أنهم كانوا على بعد حوالي 300 كيلومتر من العاصمة ويمكنهم وفقًا للخبراء الهجوم مرة أخرى.

ويعني الانقسام داخل الجيش والمعارضة عدم استقرار كبير مع تحديات اقتصادية ضخمة حيث بدأ انتقال صعب في تشاد، بحسب وكالة فرانس برس.

وصول الزعماء والقادة إلى تشاد رغم التحذيرات السياسة (3) وصول الزعماء والقادة إلى تشاد رغم التحذيرات السياسة (3) تشاد تشيع إدريس ديبي وسط إجراءات أمنية مشددة - المواطن وصول الزعماء والقادة إلى تشاد رغم التحذيرات السياسة (3)

وصول الزعماء والقادة إلى تشاد رغم التحذيرات السياسة (3)
جثمان ديبي
وصول الزعماء والقادة إلى تشاد رغم التحذيرات السياسة (3)
جنازة ديبي
وصول الزعماء والقادة إلى تشاد رغم التحذيرات السياسة (3)
جنازة ديبي
وصول الزعماء والقادة إلى تشاد رغم التحذيرات السياسة
ماكرون في الجنازة


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