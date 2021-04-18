تشكيلة الأهلي لمواجهة الدحيل

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، عن تشكيلة فريقه الأهلي ضد الدحيل القطري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، المقرر إقامتها، بعد قليل.

الأهلي ضد الدحيل

ويلعب الأهلي ضد الدحيل اليوم على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الراقي جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021، بعد خسارته ضد الاستقلال في الجولة الأولى، فيما يحتل الدحيل المركز الثاني برصيد 3 نقاط من الفوز على الشرطة العراقي.

تشكيلة الراقي اليوم

وجاء تشكيل الراقي في مباراة الأهلي ضد الدحيل اليوم كالتالي؛ محمد العويس، عبدالباسط هندي، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، عبدالله حسون، نوح الموسى، ألفيس ساريتش، إدريس فتوحي، سلطان مندش، ميتريتا وعمر السومة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالراقي كل من؛ محمد الربيعي، محمد بصاص، علي الأسمري، هاني الصبياني، عبدالرحمن غريب، محمد المجحد، مهند عسيري، يزيد البكر، حسين المقهوي وسلمان المؤشر.

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