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تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أجمك
في دوري أبطال آسيا

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أجمك

2021/04/26
الساعة 4:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أجمك لاعبو الهلال - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد أجمك الأوزبكي المقرر إقامتها، مساء يوم غد الثلاثاء، وسط طموحات بتحسن أداء الأزرق وتحقيق الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية.

الهلال وأجمك الأوزبكي

ومن المقرر أن يلعب الهلال وأجمك الأوزبكي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي الترتيب برصيد 4 نقاط.

الهلال وأجمك
جانب من المباراة

تشكيل الزعيم المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة الهلال وأجمك الأوزبكي غدًا، بالقوة الضاربة، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، للاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الغد بتشكيل مكون من؛ عبدالله المعيوف، علي آل بليهي، جانج هيون سو، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد كنو، ناصر الدوسري، هتان باهبري، لوسيانو فييتو، أندريه كاريلو وبافيتيمبي غوميز.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC


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