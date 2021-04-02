تشيلسي الأقرب لضم أجويرو

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي، قريبًا من ضم المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الذي يرحل عن السيتزنس بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن المهاجم الأرجنتيني لديه الرغبة في استكمال مسيرته في الدوري الإنجليزي، بعد مغادرة السيتي.

وأكدت الصحيفة على أن تشيلسي الأقرب لضم المهاجم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي المقبل.

عدد أهداف أجويرو مع السيتي

ولعب أجويرو صاحب الـ32 سنة مع مانشستر سيتي منذ عام 2011، ونجح في تحقيق العديد من البطولات المحلية مع السيتزنس، كما سجل 257 هدفًا في 384 مباراة في كل المسابقات الرسمية، وينتهي عقده مع السيتي بنهاية الموسم الجاري، بالتحديد في يونيو 2021.

وفي سياق آخر، استقر فريق مانشستر سيتي، على بديل المهاجم الأرجنتيني بعد الإعلان عن رحيله نهاية الموسم الحالي.

السيتي يجد البديل

وذكرت شبكة Football Insider الإنجليزية أن السيتي مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي داني إنجز لاعب ساوثهامبتون، ليكون خليفة المهاجم الأرجنتيني في السيتزنس.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي سيبذل قصارى جهده لإقناع ساوثهامبتون بالتخلي عن إنجز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل احتياج المدرب الإسباني بيب جوارديولا لخدماته.

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