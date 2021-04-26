تصريح متفائل من بيل غيتس: كورونا سينتهي 2022

المواطن - متابعة

على الرغم من مضي أشهر على توقّع لافت كان أدلى به الملياردير الأميركي بيل غيتس، في سبتمبر من العالم الماضي، اعتبر فيه أن فيروس كورونا المستجد سينتهي بحلول عام 2022، بفضل اللقاحات التي استثمر فيها بقوة، عاد اليوم ليدلي بتصريح آخر عن الوباء اعتقد فيه أن الأمل ما زال موجودًا لعودة العالم إلى حياته الطبيعية تمامًا بحلول العام ذاته أي 2022.

معدل انتشار كورونا:

فقد أشار قطب مايكروسوفت في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”، أمس الأحد، إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا يرتفع في البلدان الأكثر ثراء، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبالتالي فإن سهولة تأمين جرعات اللقاحات واردة، وكذلك مشاركتها مع الدول الأخرى.

كما أصر الرجل البالغ من العمر 65 عامًا على أن الاستعداد للأوبئة المستقبلية أضحى أولوية قصوى، مؤكدًا أن الخطأ بدأ حين تجاهل المختصون هذا الأمر في أعقاب تفشي فيروس إيبولا.

الخطأ لن يتكرر:

وأضاف أنه بسبب ما فعله كورونا، فإن الخطأ لن يتكرر، مبديًا قلقه في حال لم يتعلم العالم دروسًا من الجائحة.

وعن احتمال عودة الحياة إلى طبيعتها بالكامل بحلول نهاية عام 2022، توقع غيتس ذلك، لافتًا إلى أن هناك بعض التساؤلات ما زالت موجودة حول مدى اتساع نطاق استخدام اللقاحات.

كما اعتبر أن المعضلة تكمن فقط في تفاوت حملات التطعيم من دوله لأخرى لا أكثر.

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