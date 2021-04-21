تعادل بين الهلال والاستقلال بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الهلال الشوط الأول من مباراته ضد نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بنتيجة هدف لكل فريق بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث الشوط الأول بين الهلال والاستقلال:

وكان علي البليهي سجل هدف الأسبقية لأزرق العاصمة بالدقيقة الـ40، ثم نجح فريق الاستقلال بعدها بدقيقتين في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب هانونوف بالدقيقة الـ42.

يذكر أن مباراة الفريقين تُقام حاليًّا على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

تشكيلة الأزرق للمباراة:

وجاءت قائمة الأزرق مكونة من: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، هتان باهبري، لوسيانو فيتو، بافيتيمبي جوميز”.

أما القائمة الاحتياطية للأزرق فجاءت مكونة من : “حبيب الوطيان، متعب المفرج، مدالله العليان، محمد جحفلي، أمير كردي، ناصر الدوسري، فواز الطريس، حمد العبدان، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

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