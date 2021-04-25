تفاصيل أول رحلة بالقطار لـ الملك عبدالعزيز في القاهرة

المواطن - الرياض

كشف عبدالعزيز بن زيد القريشي محافظ مؤسسة النقد عن تفاصيل بناء أول خط سكة حديد في المملكة، مشيرًا إلى أول رحلة لـ الملك عبدالعزيز بالقطار كانت في القاهرة بدعوة من الملك فاروق.

#ألف_ميل | أول رحلة بالقطار لـ #الملك_عبدالعزيز -طيب الله ثراه- كانت في مصر بعد دعوة الملك فاروق. أ. عبدالعزيز بن زيد القريشي.#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/CWDMHJk0OL — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 25, 2021

وقال عبد العزيز بن زيد القريشي عبر حديثه لبرنامج ألف ميل المذاع على قناة السعودية، إن أول رحلة بالقطار استقلها الملك عبد العزيز كانت سنة في عام 1947 في مصر إثر دعوة من الملك فاروق.

الملك عبدالعزيز في القاهرة

وأضاف القريشي أن الملك عبد العزيز ركب باخرة إلى السويس ومن السويس ركب القطار إلى القاهرة وهذه أول مرة يركب فيها قطارًا، ويبدو أنَّه استحسن القطار بسبب السرعة وعدم التوقف والراحة.

واستطرد القريشي قائلا: “عندما عاد الملك عبد العزيز إلى المملكة طلب من شركة أرامكو تمديد خط السكة الحديد من الظهران إلى الرياض وكان في ذلك الوقت الموارد المالية صعبة فحاولت أرامكو أن تعتذر واستبدال مشروع السكة الحديد بطريق بري لكن الملك عبد العزيز أصر على السكة الحديد”.

تمويل وبناء الخط الحديدي

ووفقًا للقريشي فإن الملك عبد العزيز أرسل وزير المالية في ذلك الوقت عبدالله السليمان إلى واشنطن للتباحث مع الحكومة الأمريكية في موضوع التمويل وأخيرًا وافقت أرامكو للقيام بتمويل الخط .

وتم بناء الخط الحديدي في سنة 1952 بتكلفة 250 مليون ريال وتمَّ تقسيط المبلغ على الحكومة وكان يقتطع من واردات البترول سنويًا. وفقًا للقريشي.

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